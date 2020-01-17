Зупинка підйомника на курорті у Львівській області: рятувальники зняли всіх туристів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 січня. УНН. Рятувальна операція на гірськолижному курорті Погар, Львівська область, завершена. З підйомника рятувальники зняли тридцять двох людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“Станом на 19:30 всі рятувальні роботи завершені. З підйомника знято 32 особи з них 5 дітей”, - повідомили у ДСНС.
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Нагадаємо, на Львівщині, у селищі Славське на гірськолижному курорті Погар зупинився підйомник з туристами.
Попередня причина зупинки — несправність редуктора.