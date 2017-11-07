ВСУ: программа подготовки летчиков выполнена на 95%

"Программа подготовки летного состава выполнена на 95%. При этом, средний налет летчиков армейской авиации и воздушных сил составляет 45 часов, а летчиков авиации с Военно-морских сил 29 часов", - сказал Подолян.

По его словам, также на 86% выполнена программа "походы" кораблей и судов ВМС, составляет 17 суток.

"В настоящее время в активной фазе выполнения прыжков с парашютом. Например подразделения сил специальных операций ее уже выполнили в полном объеме", - отметил Подолян.

Как сообщал УНН, в течение 10 месяцев текущего года в ВСУ было проведено более 5000 мероприятий боевой подготовки.