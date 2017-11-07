ВСУ: программа подготовки летчиков выполнена на 95%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12071 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72574 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136977 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112012 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109554 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102011 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102980 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ВСУ: программа подготовки летчиков выполнена на 95%

ВСУ: программа подготовки летчиков выполнена на 95%

Киев  •  УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины на протяжении 10 месяцев на 95% выполнили программу подготовки летчиков. Об этом на брифинге сообщил начальник управления оперативной подготовки Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян, передает корреспондент УНН.

"Программа подготовки летного состава выполнена на 95%. При этом, средний налет летчиков армейской авиации и воздушных сил составляет 45 часов, а летчиков авиации с Военно-морских сил 29 часов", - сказал Подолян.

По его словам, также на 86% выполнена программа "походы" кораблей и судов ВМС, составляет 17 суток.

"В настоящее время в активной фазе выполнения прыжков с парашютом. Например подразделения сил специальных операций ее уже выполнили в полном объеме", - отметил Подолян.

Как сообщал УНН, в течение 10 месяцев текущего года в ВСУ было проведено более 5000 мероприятий боевой подготовки.

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