ЗСУ: програма підготовки льотчиків виконана на 95%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Збройні сили України впродовж 10 місяців на 95% виконали програму підготовки льотчиків. Про це на брифінгу повідомив начальник управління оперативної підготовки Головного управління підготовки ЗСУ полковник Ігор Подолян, передає кореспондент УНН.
"Програма підготовки льотного складу виконана на 95%. При цьому, середній наліт льотчиків армійської авіації та повітряних сил складає 45 годин, а льотчиків авіації з Військово-морських сил 29 годин", - сказав Подолян.
За його словами, також на 86% виконано програму "наплавності" кораблів та суден ВМС, що складає 17 діб.
"На даний час в активній фазі виконання стрибків з парашутом. Наприклад підрозділи сил спеціальних операцій її вже виконали у повному обсязі", - зазначив Подолян.
Як повідомляв УНН, впродовж 10 місяців поточного року у ЗСУ було проведено понад 5 тисяч заходів бойової підготовки.