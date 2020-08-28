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ВС США сообщили о российской подводной лодке, всплывшей у берегов Аляски

Киев • УНН

 • 17683 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски. Об этом сообщило в четверг в своем Twitter Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика, передает УНН.

ВС США сообщили о российской подводной лодке, всплывшей у берегов Аляски

“NORAD и Северное командование ведут тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски”, — информировало командование.

“Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей”, — уточнило командование. Оно напомнило, что “тщательно отслеживает” передвижения всех судов и иностранных кораблей в своей зоне ответственности.

Как передало ранее в четверг информационное агентство Associated Press (АP), экипажи американских рыболовных судов, находящихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020

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