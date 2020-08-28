ВС США сообщили о российской подводной лодке, всплывшей у берегов Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски. Об этом сообщило в четверг в своем Twitter Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика, передает УНН.
“NORAD и Северное командование ведут тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски”, — информировало командование.
“Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей”, — уточнило командование. Оно напомнило, что “тщательно отслеживает” передвижения всех судов и иностранных кораблей в своей зоне ответственности.
Как передало ранее в четверг информационное агентство Associated Press (АP), экипажи американских рыболовных судов, находящихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.
The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020