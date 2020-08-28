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ЗС США повідомили про російський підводний човен, який сплив біля берегів Аляски

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) і Північне командування Збройних сил (ЗС) США ведуть спостереження за підводним човном ВМФ Росії, який сплив у міжнародних водах біля Аляски. Про це повідомило в четвер у своєму Twitter Північне командування ЗС США, в сферу відповідальності якого входить Арктика, передає УНН.

ЗС США повідомили про російський підводний човен, який сплив біля берегів Аляски

“NORAD і Північне командування ведуть ретельний моніторинг російського підводного човна, який сплив сьогодні близько Аляски”, — поінформувало командування.

“Нинішня активність Росії на морі відбувається в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США. Ми не отримували запитів про надання підтримки від ВМФ Росії або інших кораблів”, — уточнило командування. Воно нагадало, що “ретельно відстежує” пересування всіх судів та іноземних суден в своїй зоні відповідальності.

Як передало раніше в четвер інформаційне агентство Associated Press (АP), екіпажі американських риболовних суден, що знаходяться біля узбережжя Аляски, звернулися в Берегову охорону США через присутність в Беринговому морі російських бойових кораблів. За словами представника Берегової охорони Кіпа Уадлоу, він зв’язався з об’єднаним командуванням ЗС США на Алясці на базі Елмендорф-Річардсон і отримав підтвердження, що ці бойові кораблі беруть участь в запланованих заздалегідь російських військово-морських навчаннях, про які було відомо деяким американським офіційним особам.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.

— US Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020

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