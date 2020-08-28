ЗС США повідомили про російський підводний човен, який сплив біля берегів Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) і Північне командування Збройних сил (ЗС) США ведуть спостереження за підводним човном ВМФ Росії, який сплив у міжнародних водах біля Аляски. Про це повідомило в четвер у своєму Twitter Північне командування ЗС США, в сферу відповідальності якого входить Арктика, передає УНН.
“NORAD і Північне командування ведуть ретельний моніторинг російського підводного човна, який сплив сьогодні близько Аляски”, — поінформувало командування.
“Нинішня активність Росії на морі відбувається в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США. Ми не отримували запитів про надання підтримки від ВМФ Росії або інших кораблів”, — уточнило командування. Воно нагадало, що “ретельно відстежує” пересування всіх судів та іноземних суден в своїй зоні відповідальності.
Як передало раніше в четвер інформаційне агентство Associated Press (АP), екіпажі американських риболовних суден, що знаходяться біля узбережжя Аляски, звернулися в Берегову охорону США через присутність в Беринговому морі російських бойових кораблів. За словами представника Берегової охорони Кіпа Уадлоу, він зв’язався з об’єднаним командуванням ЗС США на Алясці на базі Елмендорф-Річардсон і отримав підтвердження, що ці бойові кораблі беруть участь в запланованих заздалегідь російських військово-морських навчаннях, про які було відомо деяким американським офіційним особам.
The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.— US Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020