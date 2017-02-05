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"Заря" сыграла вничью в товарищеском матче против самой титулованной команды Хорватии

Киев • УНН

 • 6608 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На учебно-тренировочном сборе в Турции луганская "Заря" провела товарищеский матч с действующим чемпионом Хорватии загребским "Динамо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Заря".

"Заря" сыграла вничью в товарищеском матче против самой титулованной команды Хорватии

При атаке по левому флангу на старте встречи Липартия обыграл защитника, вошел в штрафную соперника и выполнил передачу на Игоря Харатина, который отметился результативным голом. На 34-й минуте хорватам удалось восстановить паритет. Точный удар с линии штрафной вышел в Ходжич - 1: 1.

После 10 минут второго тайма "Динамо" удалось выйти вперед. Ходжич отдал точную передачу в штрафную, где мяч дали принять Машадо, который и отправил "круглый" в ворота - 1: 2. Правда, счет оставался таким ровно 4 минуты. Один из хорватских футболистов грубо нарушил правила в собственной штрафной против Денниса Бонавентуре, за что справедливо был назначен одиннадцатиметровый удар. Пенальти без проблем реализовал штатный пенальтист луганчан - Рафаэль Форстер - 2: 2.

Состав «Зари» в 1-м тайме: Игорь Левченко, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Игорь Чайковский, Игорь Харатин, Липартия, Иван Петряк, Паулиньо, Гегам Кадимян.

"Заря" во 2-м тайме Олег Чуваев, Эдуард Соболь (Артем Сухоцкий, 77), Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер (Михаил Шершень, 62), Евгений Опанасенко (Григорий Ярмаш, 70), Дмитрий Гречишкин, Желько Любенович, Липартия, Владислав Калитвинцев, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 72).

Стоит отметить, что "Динамо" является самым титулованным клубом Хорватии - 18 титулов.

Напомним, что следующий двусторонний товарищеский матч команда Юрия Вернидуба проведет уже 6 февраля. Соперник - представитель высшей лиги чемпионата Узбекистана ФК "Алмалык".

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