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"Зоря" зіграла в нічию у товариській грі проти найтитулованішої команди Хорватії

Київ • УНН

 • 6608 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. На учбово-тренувальному зборі в Туреччині луганська “Зоря” провела товариський матч із чинним чемпіоном Хорватії загребським “Динамо”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФК “Зоря”.

"Зоря" зіграла в нічию у товариській грі проти найтитулованішої команди Хорватії

При атаці лівим флангом на старті зустрічі Джаба Ліпартія обіграв захисника, увійшов в штрафну суперника і виконав передачу на Ігоря Харатін, який відзначився результативним голом. На 34-й хвилині хорватам вдалося відновити паритет. Точний удар з лінії штрафного вийшов у Ходжич — 1:1.

Після 10 хвилин другого тайму “Динамо” вдалося вийти вперед. Ходжич віддав точну передачу в штрафну, де м’яч дали прийняти Машадо, який і відправив “круглого” у ворота — 1:2. Правда, рахунок залишався таким рівно 4 хвилини. Один з хорватських футболістів грубо порушив правила у власному штрафному проти Денніса Бонавентуре, за що справедливо був призначений одинадцятиметровий удар. Пенальті без проблем реалізував штатний пенальтист луганчан — Рафаель Форстер — 2:2.

Склад “Зорі” в 1-му таймі: Ігор Левченко, Едуард Соболь, Рафаель Форстер, В’ячеслав Чечер, Євген Опанасенко, Ігор Чайковський, Ігор Харатін, Джаба Ліпартія, Іван Петряк, Пауліньо, Гегам Кадімян.

“Зоря” у 2-му таймі: Олег Чуваев, Едуард Соболь (Артем Сухоцький, 77), Рафаель Форстер, В’ячеслав Чечер (Михайло Шершень, 62), Євген Опанасенко (Григорій Ярмаш, 70), Дмитро Гречишкін, Желько Любенович, Джаба Ліпартія , Владислав Калитвинцев, Денніс Бонавентуре, Гегам Кадімян (Владислав Кулач, 72).

Варто відзначити, що “Динамо” є найбільш титулованим клубом Хорватії — 18 титулів.

Нагадаємо, що наступний двосторонній товариський матч команда Юрія Вернидуба проведе вже 6-го лютого. Суперник — представник вищої ліги чемпіонату Узбекистану ФК “Алмалик”.

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