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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43954 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100872 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118595 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147764 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зооактивистов возмутили кадры украинского фильма, где щенков топят в воде

Зооактивистов возмутили кадры украинского фильма, где щенков топят в воде

Киев  •  УНН

 • 22467 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Зооактивистов организации UAnimals возмутили кадры из трейлера украинского фильма "История Лизы", где щенков топят в воде. В организации требуют объяснений от режиссера и Госкино Украины. Об этом UAnimals сообщили на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Садизм на экране. В украинский прокат выходит лента "История Лизы", уже на официальном трейлере которой можно увидеть эти кадры с щенками, которых топят в воде. Это недопустимо! Мы рады развитию украинского кино, впрочем зафиксированое на видео является фактом жестокого обращения с животными. Авторы этого должны понести ответственность! Готовим заявление о преступлении и требуем объяснений от режиссера Александра Жовна и Госкино Украины, при поддержке которого выходит лента", - написали на странице организации.

Зоозащитники также отметили, что располагают информацией, что на видео реальные кадры, а не графика.

Подобной критики от зоозащитников со всего мира потерпел и фильм "Фаворитка", а именно сцена, где героиня Эммы Стоун придавливает кролика каблуком.

Напомним, что более недели назад, общественность возмутил поступок чиновника из Хмельницкой области, который привязал собаку к машине и тащил его по дороге.

Украинские Национальные Новости

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