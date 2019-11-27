Зооактивістів обурили кадри української стрічки, де цуценят топлять у воді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Зооактивістів організації UAnimals обурили кадри з трейлеру української стрічки "Історія Лізи", де цуценят топлять у воді. В організації вимагають пояснень від режисера та Держкіно України. Про це UAnimals повідомили на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Садизм на екрані. В український прокат виходить стрічка "Історія Лізи", вже в офіційному трейлері якої можна побачити ці кадри із цуценятами, яких топлять у воді. Це неприпустимо! Ми раді розвитку українського кіно, втім зафіксоване на відео є фактом жорстокого ставлення до тварин. Автори цього мають понести відповідальність! Готуємо заяву про злочин і вимагаємо пояснень від режисера Олександра Жовна та ДержКіно України, за підтримки якого виходить стрічка", - написали на сторінці організації.
Зоозахисники також зазначили, що мають інформацію, що на відео реальні кадри, а не графіка.
Подібної критики від зоозахисників з усього світу зазнав і фільм "Фаворитка", а саме сцена, де героїня Емми Стоун придавлює кролика каблуком.
Нагадаємо, що більше тижня тому, громадськість обурив вчинок чиновника з Хмельниччини, який прив’язав собаку до машини та тягнув його по дорозі.