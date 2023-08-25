Изменений в мобилизации не надо ожидать, но дополнительный призыв может быть - Данилов

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"Изменений к мобилизации не надо ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности, касающиеся мобилизации», — сказал Данилов.

Детали

Он подчеркнул, что мобилизация происходит с учетом необходимости военных, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач

«Мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, шума не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодня есть", — отмечает Алексей Данилов.

Впрочем секретарь СНБО предполагает: дополнительный призыв может быть.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", — говорит он.

Дополнение

Данилов также прокомментировал проверки военно-врачебных комиссий:

"В ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будет рассматриваться этот вопрос. Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи или негодяйки, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", - подчеркнул секретарь СНБО.

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