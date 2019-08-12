СМИ: в ВС РФ появились роты сотовой связи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Минобороны России сформирует роты, которые будут оснащены мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Об этом сообщает федеральная газета “Известия” со ссылкой на источники в министерстве, пишет УНН.
По данным газеты, новое оборудование для организации военной сотовой связи уже передали в части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске.
С помощью новых средств связи военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключившись к сигналу федеральных операторов в радиусе 30–40 км от передвижной вышки. Мобильные ретрансляторы и аппаратуру антенных пунктов будут устанавливать на автомобилях “КамАЗ”. Передающие и принимающие сигнал устройства разместят в герметизированных кузовах, на которых смонтированы выдвижные антенны, пишет газета.
Это позволит сформировать закрытые зоны обмена информацией. Устройства обеспечат хорошую связь, например, при стихийных бедствиях и при терактах, в мирное время — в отдаленных районах РФ.
Как сообщал УНН, в Крыму за уклонение от службы в армии РФ в этом году осуждено 17 человек.