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ЗМІ: у ЗС РФ з'явилися роти стільникового зв'язку

ЗМІ: у ЗС РФ з'явилися роти стільникового зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міноборони Росії сформує роти, які будуть оснащені мобільними ретрансляторами і антенами стільникового зв’язку. Про це повідомляє федеральна газета “Известия” з посиланням на джерела в міністерстві, пише УНН.

За даними газети, нове обладнання для організації військової стільникового зв’язку вже передали в частині, розташовані в Хабаровську і Новосибірську.

За допомогою нових засобів зв’язку військові зможуть створювати локальні мережі стільникового зв’язку, підключившись до сигналу федеральних операторів в радіусі 30-40 км від пересувної вишки. Мобільні ретранслятори і апаратуру антенних пунктів встановлюватимуть на автомобілях “КамАЗ”. Передавальні і приймаючі сигнал пристрою розмістять в герметизованих кузовах, на яких змонтовані висувні антени, пише газета.

Це дозволить сформувати закриті зони обміну інформацією. Пристрої забезпечать гарний зв’язок, наприклад, при стихійних лихах і при терактах, в мирний час — у віддалених районах РФ.

Як повідомляв УНН, у Криму за ухиляння від служби в армії РФ цього року засуджено 17 осіб.

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