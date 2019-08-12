ЗМІ: у ЗС РФ з'явилися роти стільникового зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міноборони Росії сформує роти, які будуть оснащені мобільними ретрансляторами і антенами стільникового зв’язку. Про це повідомляє федеральна газета “Известия” з посиланням на джерела в міністерстві, пише УНН.
За даними газети, нове обладнання для організації військової стільникового зв’язку вже передали в частині, розташовані в Хабаровську і Новосибірську.
За допомогою нових засобів зв’язку військові зможуть створювати локальні мережі стільникового зв’язку, підключившись до сигналу федеральних операторів в радіусі 30-40 км від пересувної вишки. Мобільні ретранслятори і апаратуру антенних пунктів встановлюватимуть на автомобілях “КамАЗ”. Передавальні і приймаючі сигнал пристрою розмістять в герметизованих кузовах, на яких змонтовані висувні антени, пише газета.
Це дозволить сформувати закриті зони обміну інформацією. Пристрої забезпечать гарний зв’язок, наприклад, при стихійних лихах і при терактах, в мирний час — у віддалених районах РФ.
Як повідомляв УНН, у Криму за ухиляння від служби в армії РФ цього року засуджено 17 осіб.