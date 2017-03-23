СМИ сообщили об экстренной посадке пассажирского самолета в Австралии

Самолет Air Arabia совершил экстренную посадку в аэропорту Рас-эль-Хайма. Он направлялся из Даббо в Сидней. На борту самолета находилось 26 человек.

Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии начало расследование по факту вынужденной посадки самолета.

Также сообщается, что на прошлой неделе самолет той же авиакомпании был вынужден немедленно прервать полет после того, как потерял один из винтов прямо в воздухе.