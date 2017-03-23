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ЗМІ повідомили про екстрену посадку пасажирського літака в Австралії

ЗМІ повідомили про екстрену посадку пасажирського літака в Австралії

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Пасажирський літак авіакомпанії Rex Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту австралійського міста Даббо через поломку в одному з двигунів, повідомляє УНН з посиланням на ABC.

Літак Air Arabia здійснив екстрену посадку в аеропорту Рас-Ель-Хайма. Він прямував з Даббо в Сідней. На борту літака перебувало 26 осіб.

Управління безпеки польотів цивільної авіації Австралії почало розслідування за фактом вимушеної посадки літака.

Також повідомляється, що минулого тижня літак тієї ж авіакомпанії був змушений негайно перервати політ після того, як втратив один з гвинтів прямо в повітрі.

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