СМИ: самому старому жителю Земли исполнилось 146 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Индонезиец Сапарман Содимеджо, который по неофициальным данным, является самым старым жителем планеты, в субботу, 31 декабря, отметил свой 146-й день рождения, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Мужчина, как указано в его документах, родился 31 декабря 1870. Значительную дату С.Содимеджо отпраздновал на острове Ява в кругу родных и близких. Несмотря на преклонный возраст, мужчина до сих пор передвигается самостоятельно.
Отметим, что самой старой женщиной считается итальянка Эмма Морано. Ее возраст составляет 117 лет.