ЗМІ: найстарішому жителю Землі виповнилося 146 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Індонезієць Сапарман Содимеджо, який за неофіційними даними, найстарішим жителем планети, в суботу, 31 грудня, відзначив свій 146-й день народження, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Чоловік, як зазначено в його документах, народився 31 грудня 1870 року. Значну дату С.Содимеджо відсвяткував на острові Ява в колі рідних і близьких. Незважаючи на похилий вік, чоловік досі пересувається самостійно.
Зазначимо, що найстарішою жінкою вважається італійка Емма Морано. Її вік становить 117 років.