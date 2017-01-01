ЗМІ: найстарішому жителю Землі виповнилося 146 років

Чоловік, як зазначено в його документах, народився 31 грудня 1870 року. Значну дату С.Содимеджо відсвяткував на острові Ява в колі рідних і близьких. Незважаючи на похилий вік, чоловік досі пересувається самостійно.

Зазначимо, що найстарішою жінкою вважається італійка Емма Морано. Її вік становить 117 років.