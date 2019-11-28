СМИ: Макрон ответил отказом на предложения Путина о неразмещении ракет в Европе

“Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для дальнейших дискуссий”, — пояснил он на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО в Париже. Трансляция ведется в Twitter Елисейского дворца.

Но хотя Франция не принимает предложенный Россией мораторий на ракеты малой и средней дальности, она поддерживает создание “новой архитектуры безопасности” вместе с Москвой, подчеркнул французский лидер.

“С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог”, — призвал Макрон.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что президент Франции заявил, что готов обсудить российское предложение ввести мораторий на размещение ракет в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Макрон и Путин могут обсудить эту идею на переговорах в “нормандском” формате в Париже 9 декабря. По его словам, ответ Макрона “не носит детального характера”. “Но по крайней мере там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет”, — отметил Песков.

Брифинг по итогам встречи Макрона с генсеком НАТО в Париже:

EN DIRECT | Déclaration à la presse du Président @EmmanuelMacron avec @JensStoltenberg, Secrétaire Général de l’OTAN.https://t.co/2hKum3iUKD

Россия предложила ввести мораторий на размещение ядерных ракет малой и средней дальности в Европе после того, как Договор о ядерных силах средней дальности (ДРСМД) официально перестал действовать в начале августа. В сентябре “Коммерсантъ” узнал, что российский лидер направил соответствующее письмо главам стран-участницам НАТО и некоторых государств, не входящих в блок, например, Китая. Обращение Путина получили в том числе глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как писал УНН, ранее сообщалось, что Макрон готов пойти на уступки Путину в моратории на размещение ракет в Европе.