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ЗМІ: Макрон відповів відмовою на пропозиції Путіна про нерозміщення ракет в Європі

ЗМІ: Макрон відповів відмовою на пропозиції Путіна про нерозміщення ракет в Європі

Київ • УНН

 • 15865 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення мораторію на розгортання ракет середньої і малої дальності в Європі, передає Reuters, пише УНН.

“Не можна відмахуватися від того, що може стати основою для подальших дискусій”, — пояснив він на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО в Парижі. Трансляція велася в Twitter Єлисейського палацу.

Але хоча Франція не приймає запропонований Росією мораторій на ракети малої і середньої дальності, вона підтримує створення “нової архітектури безпеки” разом з Москвою, підкреслив французький лідер.

“З Росією необхідно вибудувати прозорий, ґрунтовний і вимогливий діалог”, — закликав Макрон.

Раніше в четвер у Кремлі заявили, що президент Франції заявив, що готовий обговорити російську пропозицію ввести мораторій на розміщення ракет в Європі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Макрон і Путін можуть обговорити цю ідею на переговорах в “нормандському” форматі в Парижі 9 грудня. За його словами, відповідь Макрона “не носить детального характеру”. “Але принаймні там висловлюється розуміння стурбованістю (Росії) і готовність до діалогу з цього приводу”, — зазначив Пєсков.

Брифінг за підсумками зустрічі Макрона з генсеком НАТО в Парижі:

EN DIRECT | Déclaration à la presse du Président @EmmanuelMacron avec @JensStoltenberg, Secrétaire Général de l’OTAN.https://t.co/2hKum3iUKD

— Élysée (@Elysee) November 28, 2019

Росія запропонувала ввести мораторій на розміщення ядерних ракет малої і середньої дальності в Європі після того, як Договір про ядерні сили середньої дальності (ДРСМД) офіційно перестав діяти на початку серпня. У вересні “Коммерсант” дізнався, що російський лідер направив відповідний лист головам країн-учасниць НАТО і деяких держав, що не входять в блок, наприклад, Китаю. Звернення Путіна отримали в тому числі глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Як писав УНН, раніше повідомлялося, що Макрон готовий піти на поступки Путіну в мораторії на розміщення ракет в Європі.

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