Стал известен сюжет нового сезона "Игры престолов"

Отмечается, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен закрутится любовный роман. Также они объединят свои силы в борьбе против Белых ходоков и осуществят попытку привлечь к данному союзу Серсе Ланнистер.

Также сообщается, что клан Таргариен признает Джона Сноу членом семьи.

"Серсея согласится объединить армии против Белых ходоков, но в последний момент отзовет своих людей, чтобы ослабить Дейенерис и Джона. Джейми оставит ее и поедет на север, чтобы сражаться ", - отмечает источник.

Что касается других спойлеров, то указывается, что Серсея снова забеременеет от своего брата Джейми.

Как сообщал УНН, появились спойлеры седьмого сезона "Игры престолов".