Стал известен сюжет нового сезона "Игры престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сюжет седьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" был слит в интернет, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Отмечается, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен закрутится любовный роман. Также они объединят свои силы в борьбе против Белых ходоков и осуществят попытку привлечь к данному союзу Серсе Ланнистер.
Также сообщается, что клан Таргариен признает Джона Сноу членом семьи.
"Серсея согласится объединить армии против Белых ходоков, но в последний момент отзовет своих людей, чтобы ослабить Дейенерис и Джона. Джейми оставит ее и поедет на север, чтобы сражаться ", - отмечает источник.
Что касается других спойлеров, то указывается, что Серсея снова забеременеет от своего брата Джейми.
Как сообщал УНН, появились спойлеры седьмого сезона "Игры престолов".