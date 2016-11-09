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15 марта, 19:03 • 113752 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162450 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135464 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128145 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111620 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104846 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100999 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133471 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Стал известен сюжет нового сезона "Игры престолов"

Стал известен сюжет нового сезона "Игры престолов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сюжет седьмого сезона популярного сериала "Игра престолов" был слит в интернет, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен закрутится любовный роман. Также они объединят свои силы в борьбе против Белых ходоков и осуществят попытку привлечь к данному союзу Серсе Ланнистер.

Также сообщается, что клан Таргариен признает Джона Сноу членом семьи.

"Серсея согласится объединить армии против Белых ходоков, но в последний момент отзовет своих людей, чтобы ослабить Дейенерис и Джона. Джейми оставит ее и поедет на север, чтобы сражаться ", - отмечает источник.

Что касается других спойлеров, то указывается, что Серсея снова забеременеет от своего брата Джейми.

Как сообщал УНН, появились спойлеры седьмого сезона "Игры престолов".

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