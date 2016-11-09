Став відомий сюжет нового сезону "Гри престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сюжет сьомого сезону популярного серіалу “Гра престолів” був злитий в інтернет, передає УНН з посиланням на The Sun.
Зазначається, що між Джоном Сноу та Дейенеріс Таргаріен закрутиться любовний роман. Також вони об’єднають свої сили в боротьбі проти Білих ходоків і здійснять спробу залучити до даного союзу Серсею Ланністер.
Також повідомляється, що клан Таргаріен визнає Джона Сноу членом сім’ї.
“Серсея погодиться об’єднати армії проти Білих ходоків, але в останній момент відкличе своїх людей, щоб послабити Дейенеріс і Джона. Джеймі залишить її і поїде на північ, щоб битися,” — зазначає джерело.
Щодо інших спойлерів, то вказується, що Серсея знову завагітніє від свого брата Джеймі.
Як повідомляв УНН, появилися спойлери сьомого сезону “Гри престолів”.