Зинченко вошел в число лучших футболистов в игре за Суперкубок Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, а также другие футболисты матча за Суперкубок Англии получили оценки за выступление от авторитетного ресурса WhoScored, сообщает УНН.
Занченко, который отыграл весь матч против "Ливерпуля" за Суперкубок Англии, получил третью оценку в собственном коллективе - 7,4 балла. Выше оценили только голкипера Клаудио Браво - 8,1 и фулбэка Кайла Уокера - 7,5.
Примечательно, что аналогичная оценка, как в Зинченко, также досталась Габриэлю Жезус и Рахиму Стерлинге.
Украинец сделал за игру 75 касаний мяча, что является лучшим результатом в команде, отдал 51 точную передачу, выиграл 3 верховые борьбы, сделал 2 отборы и 2 перехвата.
Заметим, что в составе "Ливерпуля" только один игрок получил высший балл за Зинченко, а также других представителей "горожан" - Мохамед Салах (8,5 баллов).