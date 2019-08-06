Зінченко увійшов до числа кращих футболістів у грі за Суперкубок Англії

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Український легіонер англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, а також інші футболісти матчу за Суперкубок Англії отримали оцінки за виступ від авторитетного ресурсу WhoScored, повідомляє УНН.

Занченко, який відіграв весь матч проти "Ліверпуля" за Суперкубок Англії, отримав третю оцінку у власному колективі – 7,4 бали. Вище оцінили тільки голкіпера Клаудіо Браво - 8,1 і фулбека Кайла Уокера - 7,5.

Примітно, що аналогічна оцінка, як у Зінченко, також дісталася Габріелю Жезусу і Рахіму Стерлінгу.

Українець зробив за гру 75 торкань до м'яча, що є кращим результатом в команді, віддав 51 точну передачу, виграв 3 верхові боротьби, зробив 2 відбори та 2 перехоплення.

Зауважимо, що у складі "Ліверпулю" тільки один гравець отримав вищий бал за Зінченка, а також інших представників" городян" – Мохамед Салах (8,5 балів).

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