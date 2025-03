Зима изменит условия войны как для российской, так и для украинской армии – британская разведка

Цитата

"Зима изменит условия войны как для российских, так и для украинских сил. Изменения светового дня, температуры и погоды создадут испытания для воинов. Любые решения, которые будет принимать российский Генштаб, частично будут зависеть от наступления зимы", – говорится в сообщении.

Детали

Сокращение светового дня до менее чем 9 часов в день, по сравнению с 15-16 часами в разгар лета, приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическим оборонительным линиям, сообщили в разведке.

Как отметили, средняя температура в декабре-феврале снизится с 13 градусов до нуля. Военные, у которых нет зимней формы, с высокой вероятностью пострадают от обморожения.

Кроме того, окно "золотого часа" для спасения тяжело раненого солдата сокращается примерно наполовину, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.

Цитата

"Сама погода, вероятно, приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопада. Это будет создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских сил и вызовет проблемы с обслуживанием оборудования", – отметили британские разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 14, 2022

Напомним

Украинские военные на передовой обеспечены зимней формой на 100%.