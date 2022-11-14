Зима изменит условия войны как для российской, так и для украинской армии – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сокращение светового дня и ухудшение погодных условий повлияют на ход войны в Украине как для российских, так и для украинских военных. Об этом в Twitter сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.
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"Зима изменит условия войны как для российских, так и для украинских сил. Изменения светового дня, температуры и погоды создадут испытания для воинов. Любые решения, которые будет принимать российский Генштаб, частично будут зависеть от наступления зимы", – говорится в сообщении.
Детали
Сокращение светового дня до менее чем 9 часов в день, по сравнению с 15-16 часами в разгар лета, приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическим оборонительным линиям, сообщили в разведке.
Как отметили, средняя температура в декабре-феврале снизится с 13 градусов до нуля. Военные, у которых нет зимней формы, с высокой вероятностью пострадают от обморожения.
Кроме того, окно "золотого часа" для спасения тяжело раненого солдата сокращается примерно наполовину, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.
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"Сама погода, вероятно, приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопада. Это будет создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских сил и вызовет проблемы с обслуживанием оборудования", – отметили британские разведчики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv
Напомним
Украинские военные на передовой обеспечены зимней формой на 100%.