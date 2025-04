Зима змінить умови війни як для російської, так і для української армії – британська розвідка

Цитата

"Зима змінить умови війни як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять випробування для воїнів. Будь-які рішення, які прийматиме російський Генштаб, частково залежатимуть від настання зими", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Скорочення світлового дня до менше ніж 9 годин на день, порівняно з 15-16 годинами в розпал літа, призведе до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній, повідомили у розвідці.

Як зазначили, середня температура у грудні-лютому знизиться з 13 градусів до нуля. Військові, які не мають зимової форми, з високою ймовірністю постраждають від обмороження.

Крім того, вікно "золотої години" для порятунку тяжко пораненого солдата скорочується приблизно наполовину, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

Цитата

"Сама погода, ймовірно, призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопаду. Це створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил та спричинить проблем з обслуговуванням обладнання", – зазначили британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 14, 2022

Нагадаємо

Українські військові на передовій забезпечені зимовою формою на 100%.