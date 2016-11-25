Журналистов "Дождя" задержали из-за "нарушения законодательства ДНР" - СМИ

"С ними все в порядке, их задержали по подозрению в нарушении законодательства ДНР, в ближайшие несколько часов ситуация должна разрешиться, они отправятся домой, их доставят к границе", - сообщил источник.

При этом источник "в правительстве ДНР" отметил, что со съемочной группой "Дождя" "все нормально".

Ранее "Дождь" сообщил, что его съемочная группа, в которую входят корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский, исчезла в Донецке.