Журналістів "Дождя" затримали через "порушення законодавства ДНР" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Джерело у “правоохоронних органах” самопроголошеної Донецької народної республіки повідомило, що знімальна група телеканалу “Дождь”, що перестала виходити на зв’язок у Донецьку, найближчим часом буде відправлена додому, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“З ними все в порядку, їх затримали за підозрою в порушенні законодавства ДНР, в найближчі кілька годин ситуація повинна вирішитися, вони відправляться додому, їх доставлять до кордону”, — повідомило джерело видання.
При цьому джерело “в уряді ДНР” зазначило, що зі знімальною групою “Дождя” “все нормально”.
Раніше “Дождь” повідомив, що його знімальна група, в яку входять кореспонденти Сергій Єрженков і Василь Полонський, зникла у Донецьку.