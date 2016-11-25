Журналістів "Дождя" затримали через "порушення законодавства ДНР" - ЗМІ

“З ними все в порядку, їх затримали за підозрою в порушенні законодавства ДНР, в найближчі кілька годин ситуація повинна вирішитися, вони відправляться додому, їх доставлять до кордону”, — повідомило джерело видання.

При цьому джерело “в уряді ДНР” зазначило, що зі знімальною групою “Дождя” “все нормально”.

Раніше “Дождь” повідомив, що його знімальна група, в яку входять кореспонденти Сергій Єрженков і Василь Полонський, зникла у Донецьку.