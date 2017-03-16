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Журналисты около двух часов ждут Р.Насирова возле Лукьяновского СИЗО

Журналисты около двух часов ждут Р.Насирова возле Лукьяновского СИЗО

Киев • УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве под стенами Лукьяновского СИЗО журналисты уже около двух часов ждут, когда временно отстраненный глава ГФС Роман Насиров выйдет на свободу, передает корреспондент УНН.

Минут 15 назад территорию СИЗО оставили автозак. Не исключено, что им с территории СИЗО могли вывезти Р.Насирова.

Телефон адвоката Игоря Черезова, который находится в СИЗО, не отвечает.

Отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова должны выпустить из Лукьяновского СИЗО после того, как его жена сегодня 16 марта внесла за него залог в 100 млн гривен.

В дальнейшем Роман Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, где он зарегистрирован.

Так, 7 марта Соломенский районный суд избрал Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Как отмечается, на подозреваемого согласно постановлению суда положены следующие обязанности: 
- Прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суду по первому требованию; 
- Носить электронное средство контроля. 
- Не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; 
- Сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и / или места работы; 
- Воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; 
- Сдать на хранение в Государственую миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Детективам НАБУ поручили контролировать соблюдение выполнения процессуальных обязанностей Р.Насировым.

В случае невыполнения обязанностей залогодателем, а также, если подозреваемый, будучи надлежащим образом, не явился по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или, если нарушил другие возложенные на него при применении меры пресечения обязанности, залог обращается в доход государства и зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины и используется в порядке, установленном законом для использования судебного сбора.

В САП разъяснили, что денежный залог не является возмещением убытков, а является предупредительной мерой, направленной на выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры надеются, что в органах Национальной полиции хватит электронных средств контроля для подозреваемого и они будут немедленно применены сразу же после выхода Романа Насирова за пределы СИЗО", - отметили в САП.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщал УНН, 16 марта жена отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в 100 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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