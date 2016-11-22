Житомирские пограничники продемонстрировали свои боевые навыки
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Житомирские пограничники во время передачи им техники в рамках сотрудничества с ЕС продемонстрировали присутствующим свои боевые навыки, сообщает корреспондент УНН.
Пограничники показали работу кинологической службы, в том числе задержание беглеца служебной немецкой овчаркой, а также поиск служебным лабрадором взрывчатых веществ и наркотиков.
Наконец были продемонстрированы действия группы быстрого реагирования. По легенде нарушители пытались незаконно пересечь границу на автомобиле - в течение минуты нарушители были задержаны.
Напомним, технику общей стоимостью 2 млн евро получили житомирские пограничники .