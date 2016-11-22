Житомирские пограничники продемонстрировали свои боевые навыки

Пограничники показали работу кинологической службы, в том числе задержание беглеца служебной немецкой овчаркой, а также поиск служебным лабрадором взрывчатых веществ и наркотиков.

Наконец были продемонстрированы действия группы быстрого реагирования. По легенде нарушители пытались незаконно пересечь границу на автомобиле - в течение минуты нарушители были задержаны.

Напомним, технику общей стоимостью 2 млн евро получили житомирские пограничники .