Житомирські прикордонники продемонстрували свої бойові навички
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Житомирські прикордонники під час передачі їм техніки у рамках співпраці з ЄС продемонстрували присутнім свої бойові навички, повідомляє кореспондент УНН.
Прикордонники показали роботу кінологічної служби, зокрема затримання втікача службовою німецькою вівчаркою, а також пошук службовим лабрадором вибухових речовин та наркотиків.
Насамкінець були продемонстровані дії групи швидкого реагування. За легендою порушники намагались незаконно перетнути кордон на автомобілі — протягом хвилини порушники були затримані.
Нагадаємо, техніку загальною вартістю 2 млн євро отримали житомирські прикордонники.