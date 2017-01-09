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Жительница Николаевской области лопатой "воспитывала" дочь и 10-месячного внука

Жительница Николаевской области лопатой "воспитывала" дочь и 10-месячного внука

Киев • УНН

 • 9583 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Николаевской области женщина лопатой "воспитывала" дочь и маленького внука. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как отметили правоохранители, 8 января в Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области обратилась жительница с. Пески с просьбой помочь 20-летней женщине и ее 10-месячному ребенку.

Пострадавшие ожидали правоохранителей у соседей. Как выяснилось, у местной жительницы, которая обратилась за помощью к односельчанам, возник конфликт с матерью. Выяснение отношений переросло в драку и 40-летняя женщина, которая во время событий находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватив лопату, начала ею "воспитывать" свою дочь. На руках у девушки был ее 10-месячный сын, но домовладелица не обращала внимания на крики внука.

В результате инцидента, 20-летняя девушка и ее ребенок госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами головы.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Орудие совершения преступления изъято.

Злоумышленнице объявлено о подозрении она задержана в порядке ст.208 УПК Украины.

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