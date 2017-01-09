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Жителька Миколаївщини лопатою "виховувала" доньку та 10-місячного онука

Жителька Миколаївщини лопатою "виховувала" доньку та 10-місячного онука

Київ • УНН

 • 9584 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 9 січня. УНН. На Миколаїщині жінка лопатою "виховувала" доньку та маленького онука. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Як зазначили правоохоронці, 8 січня до Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернулась мешканка с.Піски із проханням допомогти 20-річній жінці та її 10-місячній дитині.

Постраждалі очікували на правоохоронців у сусідів. Як з’ясувалось, у місцевої мешканки, яка звернулась за допомогою до односельців, виник конфлікт із її матір’ю. З’ясовування стосунків перейшло у бійку і 40-річна жінка, яка на час розгортання подій знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, схопивши лопату, почала нею “виховувати” свою доньку. На руках у дівчини був її 10-місячний син, але домовласниця не звертала уваги на крики онука.

В результаті інциденту, 20-річна дівчина та її дитина госпіталізовані до лікарень із тяжкими травмами голови.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Знаряддя скоєння злочину вилучено.

Зловмисниці оголошено про підозру та затримано у порядку ст.208 КПК України.

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