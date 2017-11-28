Жители Золотого почти неделю были без света из-за поврежденной ЛЭП

"В населенном пункте Золотое в Луганской области, восстановили подачу электроэнергии. Почти неделю в около 350 домах на улицах Хуторна, Вольная, Полевая, Набережная в этом прифронтовом населенном пункте не было света", - говорится в сообщении.

Как отмечается, воздушная линия электропередач была повреждена в "серой зоне" в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

После получения гарантии соблюдения тишины саперы исследовали подходы к опорам ЛЭП на наличие взрывоопасных предметов. Офицеры гражданско-военного сотрудничества обеспечили охрану и беспрепятственный доступ к месту повреждения представителей ремонтной бригады Попаснянского РЭС, которые и устранили порыв линии и восстановили подачу электроэнергии.

Как сообщал УНН, на подконтрольной украинскому правительству части Луганской области более 20 тыс. человек остались без света из-за непогоды.