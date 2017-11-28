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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13016 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34594 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34179 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100052 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87569 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97163 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124359 просмотра

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Жители Золотого почти неделю были без света из-за поврежденной ЛЭП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Золотом Луганской восстановили подачу электроэнергии после того, как в 350 домах неделю не было света. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УНН.

"В населенном пункте Золотое в Луганской области, восстановили подачу электроэнергии. Почти неделю в около 350 домах на улицах Хуторна, Вольная, Полевая, Набережная в этом прифронтовом населенном пункте не было света", - говорится в сообщении.

Как отмечается, воздушная линия электропередач была повреждена в "серой зоне" в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

После получения гарантии соблюдения тишины саперы исследовали подходы к опорам ЛЭП на наличие взрывоопасных предметов. Офицеры гражданско-военного сотрудничества обеспечили охрану и беспрепятственный доступ к месту повреждения представителей ремонтной бригады Попаснянского РЭС, которые и устранили порыв линии и восстановили подачу электроэнергии.

Как сообщал УНН, на подконтрольной украинскому правительству части Луганской области более 20 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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