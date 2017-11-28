Жителі Золотого майже тиждень були без світла через пошкоджену ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Золотому на Луганщині відновили подачу електроенергії після того, як у 350 будинках тиждень не було світла. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, передає УНН.
"В населеному пункті Золоте, що на Луганщині, відновили подачу електроенергії. Майже тиждень у близько 350 помешканнях на вулицях Хуторна, Вольна, Польова, Набережна, які знаходяться у цьому прифронтовому населеному пункті, не було світла", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, повітряна лінія електропередач була пошкоджена у "сірій зоні" в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань.
Після отримання гарантії дотримання тиші сапери дослідили підходи до опор ЛЕП на наявність вибухонебезпечних предметів. Офіцери цивільно-військового співробітництва забезпечили охорону та безперешкодний доступ до місця пошкодження представників ремонтної бригади Попаснянського РЕС, які і усунули порив лінії та відновили подачу електроенергії.
Як повідомляв УНН, на підконтрольній українському уряду частині Луганської області понад 20 тис. людей залишилися без світла через негоду.