Житель Николаева с ножом похитил из магазина водку и сигареты
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Николаевец, приставив нож к горлу продавщицы, забрал бутылку водки и сигареты. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Николаева.
Вчера около 17:00 во время патрулирования инспекторы увидели, как из магазина, расположенного на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выбежал неизвестный мужчина и побежал через дорогу. При этом стражи порядка услышали, как кто-то крикнул держите его.
Патрульные догнали и задержали его. Как оказалось в дальнейшем, он зашел в магазин и, приставив нож к горлу продавщицы, отобрал у нее 2 тыс. 800 грн, несколько пачек сигарет и бутылку водки. При проведении поверхностной проверки в кармане у 50-летнего местного жителя патрульные нашли нож, деньги и сигареты. Подозреваемого инспекторы доставили в отдел полиции и передали следователю.
Напомним, 4 января в Сумах работники полиции охраны, прибыв на срабатывание сигнализации одного из магазинов по улице Харьковской, обнаружили обворованный банкомат.