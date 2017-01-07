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Житель Николаева с ножом похитил из магазина водку и сигареты

Житель Николаева с ножом похитил из магазина водку и сигареты

Киев • УНН

 • 7623 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Николаевец, приставив нож к горлу продавщицы, забрал бутылку водки и сигареты. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Николаева.

Вчера около 17:00 во время патрулирования инспекторы увидели, как из магазина, расположенного на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выбежал неизвестный мужчина и побежал через дорогу. При этом стражи порядка услышали, как кто-то крикнул держите его.

Патрульные догнали и задержали его. Как оказалось в дальнейшем, он зашел в магазин и, приставив нож к горлу продавщицы, отобрал у нее 2 тыс. 800 грн, несколько пачек сигарет и бутылку водки. При проведении поверхностной проверки в кармане у 50-летнего местного жителя патрульные нашли нож, деньги и сигареты. Подозреваемого инспекторы доставили в отдел полиции и передали следователю.

Напомним, 4 января в Сумах работники полиции охраны, прибыв на срабатывание сигнализации одного из магазинов по улице Харьковской, обнаружили обворованный банкомат.

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