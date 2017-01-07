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Житель Миколаєва з ножем викрав з магазина горілку та сигарети

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Миколаєвець, приставивши ножа до горла продавчині, забрав пляшку горілки і цигарки. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Миколаєва.

Вчора близько 17:00 під час патрулювання інспектори побачили, як з магазина, розташованого на проспекті Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва, вибіг невідомий чоловік і побіг через дорогу. При цьому охоронці порядку почули, як хтось крикнув тримайте його.

Патрульні наздогнали чоловіка та затримали його. Як виявилось в подальшому, він зайшов в магазин та, приставивши ножа до горла продавчині, відібрав у неї 2 тис. 800 грн, кілька пачок цигарок та пляшку горілки. При проведенні поверхневої перевірки в кишені у 50-річного місцевого мешканця патрульні знайшли ніж, гроші та цигарки. Підозрюваного інспектори доставили до відділу поліції та передали слідчому.

Нагадаємо, 4 січня у Сумах працівники поліції охорони, прибувши на спрацювання сигналізації одного з магазинів по вулиці Харківській, виявили обікрадений банкомат.

Українські Національні Новини

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