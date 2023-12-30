Житель Киева спас автомобили от пожара во время ракетной атаки: смелый поступок был отмечен полицией
Киев • УНН
Во время ракетного обстрела в Киеве местный житель спас от пожара соседние автомобили, отъехав на горящем транспортном средстве, чем заслужил признание и награды от полиции.
Представители Святошинского управления полиции вручили благодарность от начальника полиции Киева смелому киевлянину, который во время экстренной ситуации, когда из-за ракетной атаки оккупантов, в одном из районов столицы загорелось несколько автомобилей, - сел в горящий автомобиль и отогнал его от других автомобилей, чем предотвратил увеличение уровня пожара.
Об этом передает УНН со ссылкой на ссылкой на официальную страницу ГУНП в г. Киеве.
Сел в горящий автомобиль и спас от возгорания соседние машины: столичные полицейские отметили смелого киевлянина. Вчера, 29 декабря, во время ракетной атаки обломки упали на парковку в Святошинском районе столицы, от чего загорелось несколько автомобилей. Владелец одной из них не растерялся и сел в горящий автомобиль и отогнал его от других автомобилей. Мужчина получил ожоги, однако спас другие автомобили от пожара.
Как сообщает пресс-служба полиции, смелый поступок киевлянина не остался без внимания - представители Святошинского управления полиции посетили его и вручили благодарность от начальника полиции Киева и подарили именные часы.
Напомним,
29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. В результате атаки по Киеву погибло 16 человек.
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Житель Киева спас автомобили от пожара во время ракетной атаки: смелый поступок был отмечен полицией
Во время ракетного обстрела в Киеве местный житель спас от пожара соседние автомобили, отъехав на горящем транспортном средстве, чем заслужил признание и награды от полиции.
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