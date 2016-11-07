Женщину, которая била дочерей, привлекли к административной ответственности в Мариуполе

Сегодня в рамках комплексной отработки в Центральном районе сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей Мариупольского горсовета посетили 9 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В одной из них выявлен факт систематического применения насилия к двум несовершеннолетним девушкам со стороны матери. Женщина привлечена к административной ответственности и будет поставлена на учет.

Так, в одной из семей члены комиссии зафиксировали факт систематического применения физической силы к двум девушкам 12 и 13 лет. Следует подчеркнуть, что два года назад к административной ответственности за аналогичное нарушение привлекался отец детей. Теперь, когда глава семьи умер, его методы воспитания приняла мать.

К слову, женщина в своих действиях ничего противозаконного не видит, а свою методику считает нормальным элементом воспитательного процесса. Во время очередного конфликта сестры не выдержали и рассказали об этом родственнице, которая забрала их к бабушке. В семье растет еще и 10-летний мальчик, который воспитывается гораздо лояльнее.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173 (2) "Совершение насилия в семье" Кодекса Украины об административных правонарушениях. С семьей проведена профилактическая беседа, матери разъяснены нормы законодательства в сфере защиты прав ребенка.