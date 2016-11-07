Жінку, яка лупцювала доньок, притягнули до адміністративної відповідальності у Маріуполі

Сьогодні в рамках комплексного відпрацювання в Центральному районі співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей Маріупольської міськради відвідали 9 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. В одній з них виявлено факт систематичного застосування насилля до двох неповнолітніх дівчат з боку матері. Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності та буде поставлено на облік.

Так, в одній із сімей члени комісії зафіксували факт систематичного застосування фізичної сили до двох дівчат 12 та 13 років. Слід підкреслити, що два роки тому до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення притягувався батько дітей. Тепер, коли голова сім’ї помер, його методи виховання перейняла мати.

До слова, жінка у своїх діях нічого протизаконного не бачить, а свою методику вважає нормальним елементом виховного процесу. Під час чергового конфлікту сестри не витримали та розповіли про це родичці, яка забрала їх до бабусі. В родині росте ще й 10-річний хлопчик, який виховується набагато лояльніше.

Відносно жінки складено адміністративний протокол за ст.173 (2) “Вчинення насильства у сім’ї” Кодексу України про адміністративні правопорушення. З родиною проведено профілактичну бесіду, матері роз’яснено норми законодавства у сфері захисту прав дитини.