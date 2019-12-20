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Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Пилот вертолета Татьяна Конарева-Шиляева рассказала о проблемах украинской авиации, свой первый полет и как это - быть единственной женщиной-пилотом среди мужчин. С вертолетчицей общался корреспондент УНН.

Пилот вертолета Ми-8 Татьяна Конарева-Шиляева служит в воинской части А12/31 под Винницей, в поселке Гавришовка.

"Я - дочь военного летчика, у нас семейная династия. Детство проходило в военных гарнизонах. Я училась в Харьковском институте военно-воздушных сил, закончила в 2003 году. У меня на курсе нас 4 девушки было. Две девушки в Сухопутных войсках остались, но в авиации, в городе Херсон. Из двух одна только летает. Пока нет больше женщин пилотов, а так - только штурманы. Мои родители нормально отнеслись к выбору профессии, потому что отец у меня также военный летчик-снайпер, полковник запаса. Мама работает на авиаремонтном заводе. Не военная, но также связана с авиационной техникой. Сестра также военная", - рассказала Татьяна Конарева-Шиляева.

Она отметила, что свое место работы не выбирала - ее туда направили после окончания института. Хотя родом из Николаева, однако уехала служить в Винницу. Распределением занимается высшее командование, поэтому молодые лейтенанты не выбирают, куда могут пойти работать.

"Я выбрала военную авиацию, потому что отец военный, я не знаю, что такое гражданская авиация. Точнее, не знала. Хотя, если мой ребенок захочет стать летчиком - я буду способствовать тому, чтобы это была гражданская авиация. Это сложно. Такое сейчас мое мнение, но может что-то изменится", - отметила Татьяна Конарева-Шиляева.

Вертолетчица рассказала, что она недавно получила награду за 20 лет военной службы. Однако, государство до сих пор не обеспечило жильем.

"Жилья своего пока нет. У меня военный - муж, также 22 года выслуги, но также нет. То есть, двое военных, 20 и 22 года выслуги, вместе 42. Самая большая проблема - это жилье. Это у нас по винницкому гарнизону самая большая проблема. В других городах не так сложно, как у нас", - рассказала Татьяна Конарева-Шиляева.

Она отметила, что совмещать работу с семейной жизнью вообще не сложно, однако, это зависит от состава характеров.

Также она рассказала, что свой первый полет - не помнит.

"Первый полет у меня был в 16 лет. Я уже и не вспомню, как это было. Это детство еще, 16 лет, я считаю. Я училась в Николаеве в аэроклубе. И начала летать еще с 16 лет, в аэроклубе на спортивных самолетах Як-52. То есть, я когда в девяносто девятом году пошла учиться в Харьков - у меня уже был налет часов в самолете", - сказала вертолетчица.

Татьяна Конарева-Шиляева рассказала, что не участвовала в боевых действиях из-за проблем с состоянием здоровья.

Она также добавила, что во время работы дискриминации не испытывала.

"Никогда не чувствовала дискриминации. Пожалуй, это зависит от характера мужчин. Если они хотят на фоне женщин казаться более могущественными, крепкими и сильными, и только так могут это почувствовать. У нас такого нет. За 20 лет я такого не встречала. Может, в других родах войск. В Воздушных силах такого нет. Я только слышала, что в Сухопутных войсках есть такая проблема. Может, там напряжение другое", - сказала Татьяна Конарева-Шиляева.

Вертолетчица рассказала также, что сейчас в Харькове учится девушка, тоже дочь военного полковника, который служит в их штабе. Если она доучится - то в Украине будет еще одна девушка-пилот.

Напомним, стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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