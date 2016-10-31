Женщина в Херсонской области ударила ножом сожителя, который постоянно ее бил

В Каховский отдел полиции примерно в 2.00 поступило сообщение, что в больницу доставили 54-летнего жителя одного из сел. У него диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости и алкогольное опьянение.

По месту жительства потерпевшего выехала следственно-оперативная группа. 35-летняя сожительница рассказала работникам полиции, что примерно в 1.00 мужчина пришел домой и сказал, что его ранил неизвестный в магазине. Слова женщины сразу вызвали сомнение, ведь в селе ни один магазин не работает в такое время. Во время проверки информация сожительницы не подтвердилась.

В конце концов, женщина призналась, что это она нанесла телесные повреждения и рассказала обстоятельства преступления. Ночью мужчина пришел домой в нетрезвом состоянии и начал ее избивать. Чтобы защититься, она схватила нож и ударила сожителя в живот. После чего вызвала "скорую". Также женщина сказала, что муж постоянно ее бил и устраивал скандалы.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение" (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).