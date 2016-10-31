Жінка на Херсонщині вдарила ножем співмешканця, який постійно її бив
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Жінка у Каховському районі Херсонщини вдарила ножем співмешканця, який повернувся додому нетверезим, і постійно її бив. Стан його здоров’я задовільний, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП Херсонщини.
До Каховського відділу поліції приблизно о 2.00 надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено 54-річного жителя одного з сіл. У нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини і алкогольне сп’яніння.
За місцем проживання потерпілого виїхала слідчо-оперативна група. 35-річна співмешканка розповіла працівникам поліції, що приблизно о 1.00 чоловік прийшов додому і сказав, що його поранив невідомий у магазині. Слова жінки одразу викликали сумнів, адже у селі жоден магазин не працює у такий час. Під час перевірки інформація співмешканки не підтвердилася.
Зрештою, жінка зізналася, що це вона спричинила тілесні ушкодження і розповіла обставини злочину. Вночі чоловік прийшов додому у нетверезому стані та почав її бити. Щоб захиститись, вона схопила ніж і вдарила співмешканця у живіт. Після чого викликала “швидку”. Також жінка сказала, що чоловік постійно її бив та влаштовував скандали.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України “Умисне тяжке тілесне ушкодження” (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).