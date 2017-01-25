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Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 состоится 31 января

Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 состоится 31 января

Киев • УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Жеребьевка, по результатам которого станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале Евровидения-2017, будет проходить 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации, передает УНН со ссылкой на UA: Первый.

В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак. С ключом Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Ева Луиза Эрландссон Слорак передаст во время церемонии новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.

"Мы активно готовимся к Евровидению. Работаем над креативным наполнением шоу, над основными локациями песенного конкурса, а вскоре расскажем, как будет выглядеть сцена и кто будет ведущими. Но сейчас, когда до открытия Евровидения-2017 остается около ста дней, мы с нетерпением ждем первое торжественное и очень важное событие - жеребьевку и церемонию передачи символического ключа мэру украинской столицы, что будет означать официальное признание Киева городом-хозяином нынешнего международного песенного конкурса " - рассказала исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова.

О процедуре жеребьевки стран-участниц Евровидения,   первая ее часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) , которые ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределения между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года.

После того будет определено, представители каких 18 стран выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, а представители каких 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В конце концов в финал Евровидения пройдут по десять стран с каждого полуфинала. Вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса за победу будут соревноваться 26 участников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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