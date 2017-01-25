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Жеребкування країн-учасниць Євробачення-2017 відбудеться 31 січня

Жеребкування країн-учасниць Євробачення-2017 відбудеться 31 січня

Київ • УНН

 • 8853 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни будуть представлені в першому, а які — в другому півфіналі Євробачення-2017, проходитиме 31 січня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації, передає УНН з посиланням на UA:Перший.

Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа Євробачення меру Києва Віталію Кличку від президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак. До ключа Євробачення, який поєднує в собі символіку міст, що приймали пісенний конкурс, Єва-Луїза Ерландссон Слорак додасть під час церемонії новий елемент, який символізуватиме Стокгольм.

“Ми активно готуємося до Євробачення. Працюємо над креативним наповненням шоу, над основними локаціями пісенного конкурсу, а невдовзі розкажемо, як виглядатиме сцена і хто буде ведучими. Але зараз, коли до відкриття Євробачення-2017 залишається близько ста днів, ми з нетерпінням чекаємо на першу урочисту і дуже важливу подію — жеребкування та церемонію передачі символічного ключа меру української столиці, що означатиме офіційне визнання Києва містом-господарем цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу”, — розповіла виконавча продюсерка Євробачення-2017 Вікторія Романова.

Щодо процедури жеребкування країн-учасниць Євробачення, то перша її частина відводиться на визначення того, у якому з півфіналів голосуватимуть країни “Великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) і країна-господарка цьогорічного конкурсу (Україна), які щороку автоматично проходять до фіналу.

Наступним кроком стане розподілення між двома півфіналами ще 37 учасників міжнародного пісенного конкурсу 2017 року.

Відтак, буде визначено, представники яких 18 країн виступатимуть у першому півфіналі Євробачення-2017, а представники яких 19 країн — у другому. Точний порядок виступів буде визначено продюсерами шоу пізніше.

Зрештою до фіналу Євробачення пройдуть по десять країн із кожного півфіналу. Разом із “Великою п’ятіркою” і країною-господаркою цьогорічного конкурсу за перемогу змагатимуться 26 учасників.

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