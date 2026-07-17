Жена премьер-министра Испании предстанет перед судом присяжных по обвинению в злоупотреблении влиянием
Киев • УНН
Бегонья Гомес, жена премьер-министра Испании, предстанет перед судом присяжных по обвинениям в злоупотреблении влиянием и хищении. Её защита подала апелляцию, называя дело политически мотивированным.
Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес предстанет перед судом присяжных по обвинениям в злоупотреблении влиянием и хищении. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что защита Гомес подала апелляцию в Высокий суд Мадрида с просьбой снять выдвинутые против нее обвинения и отменить другие ограничения, наложенные судом низшей инстанции.
Бегонья Гомес невиновна. Любой, кто знаком с расследованием, знает, что это политически мотивированное дело, вытекающее из ложного обвинения, выдвинутого ультраправой организацией, на основе фейковых новостей, и единственной мотивацией которого является преследование жены премьер-министра
Издание указывает, что ранее на этой неделе суд признал брата Санчеса виновным в административных нарушениях и запретил ему занимать государственные должности в течение девяти лет.
Контекст
Бегонью Гомес подозревают в том, что она могла использовать статус жены премьер-министра для получения рабочих контрактов. Сама Гомес отрицает какие-либо правонарушения.
Дело против нее инициировали ультраправые группы, которые выступают против Социалистической партии Санчеса.
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