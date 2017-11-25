Траурные мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов прошли в Ужгороде

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12733 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26711 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34320 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33915 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100019 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87493 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97090 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124320 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115891 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 149194 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 92656 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 92656 просмотра
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Актуальное
Траурные мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов прошли в Ужгороде

Траурные мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов прошли в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 9351 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Несколько сотен ужгородцев вместе с руководителями области и города Ужгород, духовенством, военнослужащими и руководителями ведомств и государственных учреждений прошлись скорбным шествием от площади Почтовой до места установки будущего мемориала "Жертвам голодоморов в Украине" на набережной Независимости, передает корреспондент УНН.

По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, уже в следующем году будет установлен монумент, проект которого выбрала конкурсная комиссия. Сегодня горожанам продемонстрировали эскизный проект будущего памятника. Также закарпатцев призвали вечером зажечь в своих домах свечи памяти, а на админзданиях региона зажгут лампадки.

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Собравшиеся возложили к краеугольному камню памятника “Жертвам голодоморов в Украине” связи колосьев пшеницы и зажгли лампадки как символы памяти и скорби по умершим во времена страшных голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов.

Затем участники траурных мероприятий приняли участие в общей панихиде.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.

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