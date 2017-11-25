Траурные мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов прошли в Ужгороде

По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, уже в следующем году будет установлен монумент, проект которого выбрала конкурсная комиссия. Сегодня горожанам продемонстрировали эскизный проект будущего памятника. Также закарпатцев призвали вечером зажечь в своих домах свечи памяти, а на админзданиях региона зажгут лампадки.

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Собравшиеся возложили к краеугольному камню памятника “Жертвам голодоморов в Украине” связи колосьев пшеницы и зажгли лампадки как символы памяти и скорби по умершим во времена страшных голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов.

Затем участники траурных мероприятий приняли участие в общей панихиде.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.

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