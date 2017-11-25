Жалобні заходи до Дня памʼяті жертв голодоморів пройшли в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кілька сотень ужгородців разом із керівниками області та міста Ужгород, духівництвом, військовослужбовцями та керівниками відомств та державних установ пройшлися скорботною ходою від площі Поштової до місця встановлення майбутнього меморіалу “Жертвам голодоморів в Україні” на набережній Незалежності, передає кореспондент УНН.
За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, вже наступного року буде встановлено монумент, проект якого обрала конкурсна комісія. Сьогодні містянам продемонстрували ескізний проект майбутнього памʼятника. Також закарпатців закликали ввечері запалити у своїх домівках свічки памʼяті, а на адмінбудівлях краю запалять лампадки.
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Присутні поклали до наріжного каменю памʼятника “Жертвам голодоморів в Україні” звʼязки колосків пшениці та запалили лампадки як символи памʼяті і скорботи за померлими у часи страшних голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.
Потім же учасники жалобних заходів взяли участь у спільній панахиді.
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам’яті жертв голодоморів, щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.
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