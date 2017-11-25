Жалобні заходи до Дня памʼяті жертв голодоморів пройшли в Ужгороді

За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, вже наступного року буде встановлено монумент, проект якого обрала конкурсна комісія. Сьогодні містянам продемонстрували ескізний проект майбутнього памʼятника. Також закарпатців закликали ввечері запалити у своїх домівках свічки памʼяті, а на адмінбудівлях краю запалять лампадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент вшанував пам’ять жертв Голодомору

Присутні поклали до наріжного каменю памʼятника “Жертвам голодоморів в Україні” звʼязки колосків пшениці та запалили лампадки як символи памʼяті і скорботи за померлими у часи страшних голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.

Потім же учасники жалобних заходів взяли участь у спільній панахиді.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам’яті жертв голодоморів, щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент про Голодомор: злочини проти людяності не мають терміну давності