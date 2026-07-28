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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в китайской провинции Цинхай

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

28 июля в уезде Синхай провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,7. О погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в китайской провинции Цинхай

Во вторник, 28 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Оно произошло на территории уезда Синхай провинции Цинхай (Северо-Западный Китай). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

По данным Китайского центра сейсмических сетей, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 35,35 градуса северной широты и 99,57 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

О погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.

Напомним

Во Львовской области 26 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Подземные толчки зарегистрировали на территории Пустомытовской городской общины.

Евгений Устименко

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