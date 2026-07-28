Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в китайской провинции Цинхай
Киев • УНН
28 июля в уезде Синхай провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,7. О погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.
Во вторник, 28 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Оно произошло на территории уезда Синхай провинции Цинхай (Северо-Западный Китай). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
По данным Китайского центра сейсмических сетей, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 35,35 градуса северной широты и 99,57 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.
О погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.
Напомним
Во Львовской области 26 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Подземные толчки зарегистрировали на территории Пустомытовской городской общины.