Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на границе Китая, Таджикистана и Киргизии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 22:24 по пекинскому времени (16:24 по Киеву) в КНР на границе с Таджикистаном и Киргизией. Об этом сообщает геологическая служба США, передает УНН.
Подземные толчки были отмечены в этом районе в 20:24 по киргизскому времени (16:24 по Киеву).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Сальвадора
"Эпицентр находился в 173 км к юго-востоку от города Ош (южный областной центр Киргизии) и 408 км на юг от Бишкека", - говорится в сообщении.
Как сообщает Хinhua, вследствие индидента погиб один человек, разрушены дома и часть железнодорожного полотна.