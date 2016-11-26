Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на границе Китая, Таджикистана и Киргизии

Подземные толчки были отмечены в этом районе в 20:24 по киргизскому времени (16:24 по Киеву).

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"Эпицентр находился в 173 км к юго-востоку от города Ош (южный областной центр Киргизии) и 408 км на юг от Бишкека", - говорится в сообщении.

Как сообщает Хinhua, вследствие индидента погиб один человек, разрушены дома и часть железнодорожного полотна.