Землетрус магнітудою 6,6 стався на кордоні Китаю, Таджикистану і Киргизії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 стався о 22:24 за пекінським часом (16:24 за Києвом) в КНР на кордоні з Таджикистаном і Киргизією. Про це повідомляє геологічна служба США, передає УНН.
Підземні поштовхи були відзначені в цьому районі о 20:24 за Киргизьким часом (16:24 за Києвом).
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"Епіцентр знаходився в 173 км на південний Схід від міста Ош (південний обласний центр Киргизії) и 408 км на Південь від Бішкека," - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Хinhua, внаслідок індиденту загинула одна людина, зруйновані будинки і частину залізничного полотна.