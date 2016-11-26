Землетрус магнітудою 6,6 стався на кордоні Китаю, Таджикистану і Киргизії

Підземні поштовхи були відзначені в цьому районі о 20:24 за Киргизьким часом (16:24 за Києвом).

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"Епіцентр знаходився в 173 км на південний Схід від міста Ош (південний обласний центр Киргизії) и 408 км на Південь від Бішкека," - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Хinhua, внаслідок індиденту загинула одна людина, зруйновані будинки і частину залізничного полотна.