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Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13716 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. В персональный состав введено министра внутренних дел Дениса Монастырского и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №456/2021. Согласно документу в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 введено следующих лиц:

Кубракова Александра Николаевича - министра инфраструктуры Украины;

Кузина Игоря Владимировича - заместителя министра здравоохранения Украины - главного государственного санитарного врача Украины;

Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины.

Также в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 утверждено следующих лиц:

Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Ляшка Виктора Кирилловича - министр здравоохранения Украины.

Добавим

Вместе с тем, Зеленский вывел из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Авакова, Емца, Криклия, Хомчака.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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